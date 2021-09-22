Москва, 22 сентября, 2021, 06:23 — ИА Регнум. В среду, 22 сентября, в Москве будет облачно, небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха +7… +9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

В ночь на 23 сентября в Москве облачно, небольшой дождь. Температура воздуха +5… +7 °C.

Ветер восточный, юго-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +4… +9 °C днём и +2… +7 °C ночью.

В четверг, 23 сентября, днём в столице ожидается +10… +12 °C, по области +8… +13 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +2… +7 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, астрономическая осень, когда день постепенно начнёт уменьшаться, наступит в Северном полушарии Земли после 22:00 мск 22 сентября.

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