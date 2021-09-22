Москва, 22 сентября, 2021, 06:23 — ИА Регнум. Продолжительное бабье лето начнется в центре Европейской России с 27 сентября, сообщается на сайте центра «Фобос».

Сергей Судейкин. Бабье лето. 1916

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По прогнозам учреждения, такая погода продержится над регионом как минимум до конца сентября.

«Облаков в небе станет меньше, и вероятность осадков ожидается небольшой. Модельные прогнозы говорят о том, что влияние антициклона на погоду сохранится как минимум до конца сентября», — говорится в соощении.

В центре отметили, что с 27 сентября дневная температура воздуха может составить от +11 до +16 градусов, а ночная — от +2 до +7 градусов. Специалисты «Фобос» предполагают, что в начале октября в Центральной России будет по-прежнему теплая погода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что с 24 сентября в центре Европейской части страны ожидается потепление до +13 градусов.