Чебоксары, 22 сентября, 2021, 06:19 — ИА Регнум. В Чувашии на заседании регионального избиркома утвердили итоги выборов в Госдуму восьмого созыва по партийным спискам и одномандатным округам. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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В нижнюю палату парламента России от Чувашии проходят представители двух разных партий. По Канашскому округу лидером стал депутат Госдумы Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). При явке в округе в 57,64% парламентария поддержали 41,64% избирателей.

Отметим, что на предыдущих выборах в Госдуму, которые состоялись в 2016 году, Аксаков при отсутствии в Канашском одномандатном округе кандидата от «Единой России» набрала 29,99% голосов.

Напомним, что Анатолий Аксаков работает в Госдуме с 2000 года, то есть пять созывов подряд. Нынешнее переизбрание станет шестым сроком работы в нижней палате парламента.

В Чебоксарском одномандатном округе победителем стала кандидат от «Единой России», вице-премьер — министр образования Чувашии Алла Салаева. За неё проголосовало 39,63% избирателей при явке в 55,25%. Для Салаевой это будет первый депутатский созыв.

По итогам выборов в Госдуму по единому федеральному округу больше всего голосов набрала «Единая Россия» — 37,18%, но при этом по сравнению с парламентскими выборами-2016 уровень поддержки снизился на 13,52%.

Из парламентских партий улучшили результат КПРФ и «Справедливая Россия», значительно снизилось число голосов в поддержку ЛДПР.

Итоги голосования по Чувашии:

«Единая Россия» — 37,18% (на выборах 2016 года — 50,7%);

КПРФ — 22,51% (на выборах 2016 года — 14,45%);

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 14,91% (на выборах 2016 года — 12,59%);

ЛДПР — 6,79% (на выборах 2016 года — 12,84%);

«Новые люди» — 5,71%;

«Партия пенсионеров» — 4,34% (на выборах 2016 года — 3,26%);

«Коммунисты России» — 1,87%;

«Зелёные» — 0,9%;

«Российская партия свободы и справедливости» — 0,62%;

«Яблоко» — 0,57% (на выборах 2016 года — 1,31%);

«Зелёная альтернатива» — 0,53%;

«Родина» — 0,49%;

«Партия роста» — 0,32%;

«Гражданская платформа» — 0,21%.