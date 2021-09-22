Веллингтон, 22 сентября, 2021, 06:17 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 23 зараженных штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что все зараженные выявлены в городе Окленде, где находится очаг распространения инфекции. Всего на территории Новой Зеландии подтвердили 1108 случаев заражения штаммом «Дельта». Из них большая часть приходится на город Окленд.

При этом новозеландские власти решили ослабить карантинные ограничения в Окленде до третьего уровня опасности из четырех возможных. На остальной территории страны действует второй уровень опасности. В настоящее время в Новой Зеландии в больницах находятся 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них двое помещены в отделения реанимации.