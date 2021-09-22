Новосибирск, 22 сентября, 2021, 05:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области пройдёт осенний фестиваль картофеля «Свята бульбы». Участники мероприятия, как отмечают в региональном правительстве, смогут делать селфи с картошкой, узнать больше о картофелеводстве, посетить ярмарку урожая и многое другое.

Картофель

«Фестиваль, посвящённый неотъемлемому элементу жизни каждого белоруса и части национального менталитета, основе многих блюд национальной белорусской кухни — картофелю, пройдёт при поддержке министерства культуры Новосибирской области в Мошковском районе 26 сентября. Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм», — уточнили в областной администрации.

Отметим, что праздник картофеля организован Новосибирским центром белорусской культуры «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина» совместно с управлением культуры и молодежной политики Мошковского района. Он «призван сохранить национально-культурные традиции белорусов Сибири и направлен на возрождение народных обрядов и укрепление связей между районами Новосибирской области».