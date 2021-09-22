Гавана, 22 сентября, 2021, 05:15 — ИА Регнум. Приём туристов из России планируют увеличить отели на Кубе в связи с ослаблением мер, ограничивающих въезд для гостей островного государства, в том числе в Гавану, столицу Кубы. Об этом 22 сентября сообщил журналистам директор по маркетингу сети отелей Iberostar на Кубе Алексей Торрес Веласкес.

Pixabay.com Флаг Кубы

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Как пояснил представитель сети отелей, для привлечения российских туристов уже разработана расширенная программа. Она включает не только пляжный отдых, но и экскурсии по городам, больше музыки на русском языке и большие включения из общей для Кубы и России истории.

Представитель сети отелей заверил, что в полной мере отели будут открыты с начала ноября, в Варадеро и на острове Кайо-Гильермо отели откроются к середине ноября, а в декабре произойдёт открытие нового отеля на острове Кайо-Крус в восточной части страны.

Власти Кубы планируют с 15 ноября снять большую часть ограничений для прибывающих на остров туристов. Кроме того, будут признаваться сертификаты о вакцинации против COVID-19, выданные в других странах, в том числе и в России.

Отдых на курортах Кубы очень популярен среди российских туристов, во время пандемии именно туристы из России составляли большинство среди отдыхающих на Кубе. В настоящее время, по данным посольства РФ в Гаване, несмотря на ряд ограничений на въезд, на Кубе отдыхает около четырёх тыс. туристов из России.