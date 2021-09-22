Тегеран, , 06:42 — REGNUM 21 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил на заседании Совета культурной революции, что его визит в Таджикистан имел ценные достижения, включая членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Раиси в начале заседания представил отчет об итогах своего первого зарубежного визита, важнейшим из которых, по словам президента, стало постоянное членство Ирана в ШОС.

«Постоянное членство в ШОС предоставляет нашей стране множество культурных и социальных возможностей», — заявил иранский президент.

Раиси также сослался на встречи с главами соседних стран, в ходе которых он выяснил, что в отношениях Ирана с некоторыми соседними странами существуют определенные проблемы.

«На этих встречах мы пришли к соглашению, что эти проблемы необходимо решить и открыть новые главы в наших отношениях. Встречи стали поворотными моментами для расширения региональных отношений Ирана, что является одной из основ внешней политики 13-го правительства», — подчеркнул он.