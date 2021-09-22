Сеул, 22 сентября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1720 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Лаборатория в Южной Корее

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По его данным, 1703 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Центр отмечает, что за 21 сентября зараженных выявили чуть меньше, нежели сутками ранее. Тем не менее эксперты считают, что это связано со снижением количества проводимых тестов во время национальных праздников, которые проходят с 20 по 22 сентября.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 290 983. Также за минувшие сутки в стране умерли еще шестеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2419 человек.