Вашингтон, 22 сентября, 2021, 03:27 — ИА Регнум. Причастных к попытке совершения госпереворота в Судане считают необходимым привлечь к ответственности власти США. Об этом 22 сентября сказано в заявлении главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

Ru.usembassy.gov Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс

Из заявления следует, что США пытаются привлечь к ответственности причастных к попытке насильственного захвата власти. Такие действия, по словам Прайса, направлены против демократии и могут поставить под угрозу двусторонние отношения между Суданом и США, а также представляют угрозу и для международной поддержки Судана.

«Мы осуждаем внешние стороны, которые пытаются распространять дезинформацию и подорвать волю народа Судана», — отметил глава пресс-службы Госдепартамента.

Напомним, суданские власти сообщили о попытке осуществить военный госпереворот в стране офицерами, симпатизирующими бывшим властям.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте в Судане заговорщиков, предпринявших попытку насильственной смены власти в Судане.