Новосибирск, 22 сентября, 2021, 03:05 — ИА Регнум. В Новосибирской области на фоне снижения общей численности населения регина в 2020 годупродолжилось сокращение и наиболее экономически активной его части — населения в трудоспособномвозрасте. Это произошло, несмотря на увеличение границ этоговозраста, сообщает Новосибирскстат.

RitaE Население

«За 2020 год общее уменьшение населения этой категории составило 16,5 тыс. человек (1%). Это произошло как за счёт городского населения, где число трудоспособных жителей сократилось на 12,3 тыс. человек (1%), так и за счёт сельского — на 4,2 тыс. человек (1,4%)», — уточняет региональный орган статистики.

Отмечается, что в процессе смены поколений область потеряла 7,3 тыс. человектрудоспособного населения. Причина — численность вышедшихиз трудоспособного возраста в 1,3 раза превысила количество вступивших вэтот возраст лиц. Негативное влияние на формирование трудовых ресурсов области, по данным Новосибирскстата, оказывает высокая преждевременная смертность. При этомвклада миграционных передвижений в увеличение численноститрудовых ресурсов области в 2020 году не было.