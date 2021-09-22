Москва, 22 сентября, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) сообщили о появлении постороннего запаха, который появился при работе системы кондиционирования воздуха (СКВ) в модуле «Звезда». Это следует из переговоров космонавтов, 22 сентября транслируемых NASA.

МКС

Космонавт Олег Новицкий в разговоре со специалистом подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) уточнил, что в настоящее время запах стал меньше. Специалист ЦУП отметил, что все системы СКВ отключены, и попросил космонавтов тщательно протереть салфеткой район возможного появления запаха и сохранить салфетку для последующего анализа экспертами на Земле.

Напомним, в ночь на 9 сентября российские космонавты сообщили о срабатывании сигнализации в модуле «Звезда» и о появлении дыма и запаха, напоминающего сгоревший пластик. Источник запаха обнаружен не был. Позднее в «Роскосмосе» подтвердили факт срабатывания сигнализации и срабатывание датчика дыма во время автоматической подзарядки аккумуляторов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что орбиту МКС изменят для сверхбыстрого полёта корабля «Союз МС-19».