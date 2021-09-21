Буэнос-Айрес, 22 сентября, 2021, 02:34 — ИА Регнум. Региональные хабы по разработке и производству вакцин с использованием технологий мРНК появятся в Аргентине и Бразилии. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ).

Вакцина

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В Аргентине строительством хабов займутся частная биофармацевтическая компания Senergium Biotech и фармацевтическая фирма mAbxience. Отмечается, что обе компании обладают огромным опытом «в производстве и создании вакцин и биомедицинских препаратов», поэтому именно они займутся созданием активных компонентов, входящих в состав вакцин.

В Бразилии ответственным за строительство хабов был выбран подведомственный минздраву институт иммунобиологических технологий Bio-Manguinhos. Как уточняет ПАОЗ, именно этому институту удалось добиться «многообещающего прогресса в развитии инновационной мРНК-вакцины от COVID-19».

Руководитель ПАОЗ Джарбас Барбоза уточнил, что создание хабов позволит оперативно обеспечить вакцинами регион, который остаётся наиболее проблемным по заболеваемости COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Бразилии Жаир Болсонару выступил против принудительной вакцинации.