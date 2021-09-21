Хартум, 22 сентября, 2021, 02:12 — ИА Регнум. Генерал-майора Абдул-Баки Хассана Османа задержали в Судане за попытку организации военного переворота в стране, сообщает пресс-служба суданского совета по безопасности и обороне.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

Также в рамках дела о попытке военного переворота задержаны 22 офицера в различных званиях и другие военнослужащие. В связи с этим совет провел и экстренное заседание, посвященное этим событиям.

«Предварительное расследование показало, что заговорщики планировали захватить власть и подорвать текущий переходной период в стране», — заявил глава минобороны Судана.

Ранее суданские власти заявили о неудачной попытке военного переворота в стране, которую пытались устроить офицеры, симпатизирующие бывшим властям. При этом поддержку заговорщикам оказывали как военные круги, так и гражданские.