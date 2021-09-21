* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 22 сентября, 2021, 01:29 — ИА Регнум. Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначило новым постоянным представителем Афганистана при ООН Мохаммада Сухайля Шахина. Об этом 21 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на соответствующее письмо группировки в Организацию Объединенных Наций.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также объявили, что назначенный предыдущим афганским правительством постпред Гулам Исакзай больше не представляет страну в ООН. В документе отмечается, что экс-глава Афганистана Ашраф Гани«изгнан изреспублики ибольше не считается президентом».

Кроме того, в своем обращении новое афганское правительство просит руководство ООН предоставить ему возможность принять участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи организации в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал сделать некоторые исключения для режима санкций против членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).