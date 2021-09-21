Мюнхен, Германия, 22 сентября, 2021, 01:23 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате захвата автобуса вооружённым злоумышленником в федеральной земле Бавария. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба полиции административного округа Средняя Франкония.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

По предварительным данным, в сербском междугородном автобусе, следовавшем в направлении Мюнхена, произошёл конфликт между пассажирами. Пассажиры затеяли драку, в ходе которой получили травмы два человека. Автобус остановился, и все пассажиры покинули его, в салоне оставались три водителя и гражданин Сербии. Предполагалось, что серб вооружён.

Из соображений безопасности полиция перекрыла автотрассу, на место происшествия прибыл спецназ. Переговорщики связались по телефону с водителями, и они покинули автобус, а мужчина был задержан.

Уточняется, что мужчина при задержании не оказывал сопротивления. Оружия у мужчины обнаружить не удалось. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании вооружённого мужчины, захватившего автобус с тремя заложниками в Германии.