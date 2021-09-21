Лион, Франция, 21 сентября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Студия Arkane выпустила патч к игре Deathloop, который решает часть проблем, связанных с производительностью её ПК-версии. Об этом компания сообщила 21 сентября на странице проекта в Steam.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Разработчики пояснили в описании к обновлению, что оно решает проблему, из-за которой игра «тормозит» в случае, когда для управления используется мышь. Они также написали, что сейчас пытаются найти причины «отдельной» ошибки, которая приводит к «тормозам» при высоком FPS (частота кадров), и отметили, что сообщат геймерам, когда разберутся с ней.

Напомним, релиз Deathloop состоялся 14 сентября 2021 года. Игра является временным консольным эксклюзивом PlayStation 5.