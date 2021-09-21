Москва, 21 сентября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Ксения Аненбург, бывшая возлюбленная режиссёра Алексея Дудина, обвинила его в нападении. Об этом 21 сентября пишет издание StarHit.

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По словам Аненбург, 13 сентября 2021 года Дудин избил её из-за позднего возвращения домой. «Когда он начал снимать меня на камеру своего телефона, я попросила его перестать это делать… Я начала выхватывать у него телефон, после чего получила много ударов наотмашь. Он бил меня о стены подъезда, стены лифта, двери, ронял меня, оттаскивал», — рассказала бывшая супруга режиссёра, отметив, что у неё диагностированы «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы и гематомы верхних и нижних конечностей».

ИА REGNUM напоминает, что Алексей Дудин является дублирующим режиссёром картины «Вызов». Фильм является первой в мире кинолентой, снятой в космосе.