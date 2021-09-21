Лондон, , 23:25 — REGNUM ЕСПЧ сегодня признал ответственность России за убийство Александра Литвиненко, а полиция Великобритании подтвердила личность третьего гражданина РФ, причастного к отравлению в Солсбери в 2018 году. Обе новости появились в информационном поле сразу после окончания выборов в Государственную думу РФ, и уже успели наделать много шума — на повестке вновь стоит вопрос привлечения Москвы к ответственности.

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Британские правоохранители считают, что покушением на Скрипалей руководил генерал ГРУ по фамилии Сергеев, который работал под псевдонимом «Сергей Федотов». О нем стало известно еще в 2019 году благодаря команде «независимых» расследователей Bellingcat, которые помимо сбитого над Украиной Boeing 777 сразу же обвинили Россию и в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.

Cвое расследование журналисты Bellingcat, активно продвигающие русофобию на средства западных фондов, готовили совместно с порталом The Insider, недавно признанным в России иностранным агентом. В интервью «Эхо Москвы» главный редактор издания сегодня заявил, что «отравителей» на самом деле было еще больше, а над ликвидацией Скрипаля работала «целая команда».

«Я думаю, что это только часть команды. Судя по тому, что мы видим по поездкам этих грушников, на самом деле команда была гораздо больше. Я думаю, что она могла включать в себя около 10 человек. По крайней мере в отравлении Гебрева мы видели и установили конкретно имена семи грушников. Здесь мы также видим, что участвовало больше, чем три. Три — это те, про которых мы можем доказать, что они были непосредственно в Британии и точно участвовали в момент отравления», — сказал он.

Историю Солсбери с отравлением болгарского оружейного барона объединяет одно: никаких весомых доказательств причастности российских спецслужб ни к первому, ни ко второму так и не было представлено.

В «отравлении Гебрева» горе-расследователи установили имена людей, участие в покушении которых отрицала сама жертва. Что касается инцидента в Солсбери, основными аргументами стали данные с биллингов подозреваемых, согласно которым они просто находились в стране во время покушения. Следуя такой нехитрой логике, «отравителей» и правда может набраться целая «команда».