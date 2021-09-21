Петровское, ДНР, 21 сентября 2021, 23:20 — REGNUM Район села Петровское (ДНР) обстреляли ВСУ из гранатомётов вечером 21 сентября, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
Украинские боевики начали атаку в 17:40 мск, выпустив из АГС 15 боеприпасов в сторону Петровского со стороны Богдановки. Кроме того, они стреляли из стрелкового оружия.
Напомним, Петровское находится на участке разведения сил и средств № 3, которым оно связано с Богдановкой. Петровское находится непосредственно на линии соприкосновения.
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