Украинские боевики нанесли гранатомётный удар по селу в ДНР
Петровское, ДНР, 21 сентября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Район села Петровское (ДНР) обстреляли ВСУ из гранатомётов вечером 21 сентября, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
ИА Красная Весна
ОБСЕ запускает беспилотник. Разведение сторон. Петровское. ДНР. 07.10.2016
Украинские боевики начали атаку в 17:40 мск, выпустив из АГС 15 боеприпасов в сторону Петровского со стороны Богдановки. Кроме того, они стреляли из стрелкового оружия.
Напомним, Петровское находится на участке разведения сил и средств № 3, которым оно связано с Богдановкой. Петровское находится непосредственно на линии соприкосновения.