Петровское, ДНР, 21 сентября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Район села Петровское (ДНР) обстреляли ВСУ из гранатомётов вечером 21 сентября, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

ИА Красная Весна ОБСЕ запускает беспилотник. Разведение сторон. Петровское. ДНР. 07.10.2016

Украинские боевики начали атаку в 17:40 мск, выпустив из АГС 15 боеприпасов в сторону Петровского со стороны Богдановки. Кроме того, они стреляли из стрелкового оружия.

Напомним, Петровское находится на участке разведения сил и средств № 3, которым оно связано с Богдановкой. Петровское находится непосредственно на линии соприкосновения.