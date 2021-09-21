Монтрёй, Франция, 21 сентября, 2021, 22:39 — ИА Регнум. Ubisoft временно вернёт в онлайн-игру Rainbow Six Siege режим Wild West. Об этом 21 сентября сообщает портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Rainbow Six Siege

Wild West предлагает геймерам участвовать в ограниченных по времени матчах формата 3 на 3, они будут сражаться на уникальной карте Fort Truth. Отметим, что режим «урезает» пользовательский интерфейс игры, при этом игроки могут использовать только двуствольный дробовик BOSG.12.2 или револьверLFP586. Wild West вернётся в Rainbow Six Siege с 21 по 28 сентября 2021 года.

Напомним, в августе 2021 года Ubisoft провела в игре событие-кроссовер с франшизой Resident Evil. Rainbow Six Siege представляет собой тактический многопользовательский шутер (упор сделан на применение огнестрельного оружия), предлагающий геймерам участвовать в боях между штурмовыми отрядами и защитниками.