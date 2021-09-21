Скопье, 21 сентября, 2021, 23:26 — ИА Регнум. В минздраве Северной Македонии 21 сентября заявили о том, что с ближайшее время люди со слабым иммунитетом получат возможность получить третью дозу вакцины от коронавируса.

(сс) qimono Вакцинация

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в качестве третьей дозы все граждане страны будут получать вакцину Pfizer, независимо от того, какими препаратами они были иммунизированы первоначально. В стране используются Pfizer, Спутник, китайская вакцина Sinofarm и Astra&Zeneca.

О намерении провести ревакцинацию населения ранее заявил премьер-министр Косово Альбин Курти. Согласно рекомендациям, третья доза должна быть введена спустя 6−8 месяцев после введения второй дозы. Две дозы вакцины получили уже 690 тысяч граждан Северной Македонии.