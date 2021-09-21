Приштина, Сербия, 21 сентября, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Уже через неделю, 28 сентября, в Косово начнется учебный год, и он будет отмечен отменой платного высшего образования.

Kryeministri-ks.net Глава «Движения за самоопределение» Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 17 сентября правительство Косово приняло решение об отмене платного обучения в государственных вузах по программам бакалавриата и магистратуры с 1 октября 2021 года.

Решение правительства получило единогласную поддержку студенчества, находящегося в нищем Косово в очень тяжелом положении. Плата за семестр в магистратуре составляла около 150 евро.

Напомним, у власти в Косово находится партия социалистической ориентации «Движение за самоопределение», введение бесплатного образования было ее предвыборным обещанием.