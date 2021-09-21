Москва, 21 сентября, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплате финансовой помощи родственникам погибших и пострадавшим при вооруженном нападении на Пермский университет, сообщает 21 сентября официальный сайт российского правительства.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

«Пострадавшие и семьи тех, кто погиб при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), получат единовременную финансовую помощь. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин», — указано в сообщении на интернет-портале.

Уточняется, что детям, родителям и членам семей погибших выплатят по одному млн рублей, получившим тяжелые ранения и травмы или повреждения средней тяжести полагается выплата по 400 тыс. рублей, получившим лёгкие травмы должны выплатить по 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в результате нападения вооруженного огнестрельным оружием преступника на один из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета были убиты шесть человек, ещё 24 человека получили ранения и травмы. Преступник был ранен правоохранителями и задержан.