Тирана, 21 сентября, 2021, 22:30 — ИА Регнум. В Албании 21 сентября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 5175 пациентов выявили 872 нового случая заражения коронавирусом. Выздоровели еще 820 пациентов.

Neo Oens Влёра. Албания

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В министерстве здравоохранения и социальной защиты заявили, что всего в Албании выявили 164 276 случаев заражения коронавирусом, 148 937 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2594 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных с COVID-19, из них семь — за последние 24 часа.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 12 745, из них треть приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 224 пациента, 19 из них находятся в тяжелом состоянии.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Однако в августе ситуация стала ухудшаться. На фоне высокой смертности в соседних Косово и Северной Македонии эпидемиологическая ситуация в Албании, тем не менее, выглядит достаточно благополучно.