* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 22:10 — REGNUM «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористические группировки разрабатывают планы масштабных терактов на территории Соединенных Штатов, заявил 21 сентября директор ФБР Кристофер Рей.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он сообщил в письменном вступительном слове для слушаний в Сенате США.

«Мы продолжаем следить за угрозами со стороны иностранных террористических организаций, таких как ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их сторонники продолжают искать уязвимые места и не оставляют планов крупномасштабных атак. И, конечно же, мы наблюдаем за развитием ситуации в Афганистане», — сообщил глава ФБР.

При этом Рей заявил, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планирует организацию «крупномасштабных, зрелищных атак».

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты 20 лет оккупировали Афганистан под предлогом борьбы с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Жертвами этой «борьбы» стали десятки тысяч мирных жителей страны.

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