Приштина, Сербия, 21 сентября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 21 сентября сообщили, что за сутки в регионе скончались семь носителей коронавируса.

Petrit Ibrahimi Приштина. Косово

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По официальным данным, в результате исследования 5095 образцов 21 сентября было выявлено 173 носителя коронавируса. 1434 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Косово с начала пандемии выявили около 159 тысяч случаев заражения, причем не считая сербское население края, 148 781 пациент уже здоров, около 2900 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, семь из них — за последние сутки. Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей. Число активных случаев заражения составляет около 7635. В Косово после 22:00 действует комендантский час.

Обе дозы вакцины от коронавируса получили 453 760 граждан Косово, всего произведено 1 193 786 инъекций вакцины.