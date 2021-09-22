Вашингтон, 22 сентября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Один из сотрудников ЦРУ страдал от симптомов, известных как «гаванский синдром», во время поездки с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Индию в сентябре этого года. Об этом 21 сентября сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

Эксперты проверяют симптомы офицера, которые соответствуют десяткам других случаев, связанных с «гаванским синдромом».

Как сообщало ИА REGNUM, о «гаванском синдроме» стало известно в 2016 году после инцидентов на Кубе. Тогда некоторые американские дипломаты пожаловались на необъяснимые недомогания. Власти США утверждали, что эти люди подверглись неким «акустическим атакам».

В управлении допускают, что необъяснимые эпизоды ухудшения состояния американских дипломатов могли возникать из-за каких-то действий России.