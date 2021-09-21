Архангельск, 21 сентября, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Победу «Единой России» на выборах обеспечили запуганные бюджетники и продажные бабушки, заявила Ирина Чиркова (СР), проигравшая думские выборы Елене Вторыгиной (ЕР).

Arkhangelsk.er.ru Елена Вторыгина

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"Это были НЕсвободные выборы. Вернее это было голосование людей, многие из которых делали НЕ свой, а навязанный выбор. Иначе я себе не могу объяснить выигрыш партии, увеличившей нам всем возраст выхода на пенсию, и выигрыш человека, который поддерживал идею строительства гигантского мусорного полигона в северных болотах. Да, это не победа, а всего лишь технический выигрыш — благодаря запуганным бюджетникам, «дрессированным» ведомственным сотрудникам, продажным бабушкам из советов ветеранов, неограниченным финансовым ресурсам. Не все бюджетники и бабушки такие, конечно, но…, — написала она на своей странице «ВКонтакте». Пожаловалась Чиркова и на технические манипуляции оппонентов.

«Увы, на откровенных вбросах и «каруселях» мы никого не смогли поймать, но «процессуальных» нарушений много, поэтому ощущение нечестности процесса меня не покидает», — написала она.

Напомним, избирательная комиссия Архангельской областине выявила нарушений, способных повлиять на результаты голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, Ирина Чиркова набрала на выборах в ГД 19% голосов избирателей, заняв второе место. Победившая на выборах Елена Вторыгина заручилась поддержкой 30% избирателей.