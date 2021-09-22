Вашингтон, 22 сентября, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном 21 сентября в Генеральной Ассамблеи ООН, где собрались боле 100 мировых лидеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

Оба политика обсудили отношения всего через несколько дней после того, как их партнерство по ядерным лодкам вызвало гнев Франции.

«У Соединенных Штатов нет более близкого и надежного союзника, чем Австралия. Наши страны долгое, долгое время были вместе, и мы можем положиться друг на друга, и это очень обнадеживает. И мы благодарны за наше партнерство и то, чего мы достигли вместе за 70 лет», — сказал Байден в начале встречи, назвав Моррисона «другом».

Глава Белого дома сказал, что он обсудит возможность свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Этот вопрос будет также подниматься на первой личной встрече с лидерами Индии и Японии 24 сентября в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия, Великобритания и США объявили о решении создать стратегический блок AUSUS. В рамках сотрудничества Канберра и Вашингтон договорились о поставках в Австралию атомных подводных лодок, хотя на этот контракт претендовала Франция. В связи с этим французские власти решили отозвать послов из США и Австралии для дальнейших консультаций.