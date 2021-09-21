Бразилиа, 21 сентября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Принудительной вакцинации от коронавируса в Бразилии быть не должно, заявил 21 сентября президент страны Жаир Болсонару на открытии внешнеполитической дискуссии 76-й сессии ГА ООН.

Senado Federal Жаир Болсонару

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Заявив о важности прививочной кампании как средстве борьбы с коронавирусной инфекцией, Болсонару сказал, что власти республики выступают против «санитарных паспортов и любого принуждения к прививкам».

По его словам, в Бразилии все желающие могут привиться. Он добавил, что всегда «поддерживал право врачей на поиски профилактического лечения» и что сам боролся с COVID-19 с помощью альтернативных препаратов с недоказанной эффективностью.