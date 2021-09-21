Вашингтон, , 20:51 — REGNUM Австралия является самым близким и надежным союзником Соединенных Штатов, заявил 21 сентября президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.

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Встреча состоялась в Нью-Йорке на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«У Соединенных Штатов нет более близкого или надежного союзника, чем Австралия. Наши страны стоят плечом к плечу очень долгое время. Мы можем полагаться друг на друга, и это очень ободряет», — сказал Байден.

При этом он сообщил, что Вашингтон будет обсуждать с Канберрой методы обеспечения «свободны и открытости регионов Индийского и Тихого океанов».

«Это разговор, который мы будем продолжать с Японией и Индией в пятницу на первой очной встрече лидеров «четверки», — добавил Байден.

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