Нью-Йорк, США, , 20:50 — REGNUM Генассамблея ООН не поможет Киеву вернуть Донбасс и Крым, заявил 21 сентября постпред РФ при международной организации Василий Небензя в эфире телеканала «Россия-1».

Василий Небензя Minpromtorg.gov.ru

Отметив, что Украине нужно разбираться с Донбассом «внутри страны» и что тему Крыма Киеву бесполезно обсуждать в принципе, российский дипломат добавил:

«Они говорят только об этом и всячески пытаются привлечь внимание к этим вопросам, используя, естественно, для этого трибуну Генеральной ассамблеи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский пообещал поднять тему Крыма и Донбасса «на площадке ООН». По его словам, не стоит упускать такую возможность, как участие в ГА ООН.

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