Нью-Йорк, США, 21 сентября 2021, 20:50 — REGNUM Генассамблея ООН не поможет Киеву вернуть Донбасс и Крым, заявил 21 сентября постпред РФ при международной организации Василий Небензя в эфире телеканала «Россия-1».
Отметив, что Украине нужно разбираться с Донбассом «внутри страны» и что тему Крыма Киеву бесполезно обсуждать в принципе, российский дипломат добавил:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский пообещал поднять тему Крыма и Донбасса «на площадке ООН». По его словам, не стоит упускать такую возможность, как участие в ГА ООН.
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