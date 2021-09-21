Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Генассамблея ООН не поможет Киеву вернуть Донбасс и Крым, заявил 21 сентября постпред РФ при международной организации Василий Небензя в эфире телеканала «Россия-1».

Minpromtorg.gov.ru Василий Небензя

Отметив, что Украине нужно разбираться с Донбассом «внутри страны» и что тему Крыма Киеву бесполезно обсуждать в принципе, российский дипломат добавил:

«Они говорят только об этом и всячески пытаются привлечь внимание к этим вопросам, используя, естественно, для этого трибуну Генеральной Ассамблеи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский пообещал поднять тему Крыма и Донбасса «на площадке ООН». По его словам, не стоит упускать такую возможность, как участие в ГА ООН.