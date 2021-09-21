Белград, 21 сентября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Последние события на севере Косово и Метохии напоминают предыдущие всплески напряженности, когда боевики «Росу» (сепаратистский «спецназ» — ИА REGNUM) вторгались на север края, а Сербия поднимала уровень боевой готовности. Об этом 21 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Turdocs.com Косово

Напомним, что 20 сентября боевики «Росу» заняли КПП Ярине и Брняк на административной линии между Косово и центральной Сербией и начали заставлять автомобилистов, которые используют сербские регистрационные номера, брать на месте номера производства Косово. Сербы с севера Косово и Метохии вышли на акции протеста и выстроили баррикады вокруг албанских боевиков.

«Тем не менее все это были инсценировки, которые режиссировали президент Сербии Александр Вучич и экс-президент сепаратистского Косово Хашим Тачи, пытаясь получить у международного сообщества одобрение плана так называемого разграничения», — полагает эксперт.

Политолог добавил, что в настоящее время сложно оценить, являются ли последние события повторением этого сценария и связаны ли они с недавним визитом канцлера Германии Ангелы Меркель. «Это только предстоит понять», — сказал он. По словам Гайича, в недоумение как раз приводит тот факт, что премьер-министром Косово сейчас является Альбин Курти, у которого весьма натянутые отношения как с Вучичем, так и с премьером Албании Эди Рамой.

«Подписав Брюссельское соглашение, Сербия согласилась с тем, что Приштина сейчас пытается осуществить на практике. Тем не менее Белград так и не получил Сообщество сербских муниципалитетов, хотя Приштина тоже со своей стороны на это согласилась. Значит, Белград не получил даже самую минимальную уступку, необходимую для компромисса, о котором говорит Вучич. Сейчас рано делать прогнозы, но поведение Белграда, к сожалению, очень напоминает хороший маркетинг. Особенно смешно то, что 20 сентября было анонсировано «срочное» заседание Совета по национальной безопасности — но только на 21 сентября», — рассказал Гайич.

Эксперт считает, что если Сербия всерьёз планирует защищать Косово, она должна вернуть переговоры с Приштиной под эгиду ООН, в чем она может рассчитывать на поддержку России и Китая. Затем Белград должен покинуть брюссельские переговоры, так как Приштина не намерена выполнить даже нынешние, крайне невыгодные для Сербии соглашения, продолжил политолог.

«И последнее — представители «Сербского списка», партии косовских сербов, подконтрольной Вучичу, должны незамедлительно покинуть правительство сепаратистского Косово», — заявил Гайич.

Сербский политолог добавил, что действия Александра Вучича выглядят еще менее серьезно в свете того, что президент Сербии принял в Белграде спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака после его скандального заявления о том, что брюссельские переговоры должны привести к полному международному признанию Косово.

«Это для Лайчака значит «нормализация отношений». Принять после этого европейского чиновника и вести переговоры с ним — это говорит о том, насколько Вучич серьезен», — иронизирует Стеван Гайич.