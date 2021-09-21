Триест, Италия, 21 сентября, 2021, 20:39 — ИА Регнум.

Кандидат в мэры Триеста Уго Росси во вторник, 21 сентября, был арестован по обвинению в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и нанесении им телесных повреждений.

Италия

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Конфликт произошел в одном из почтовых отделений города. Двое граждан отказались надевать маски, работники почты вызвали полицию.

Росси, в свою очередь, пришел на помощь указанным гражданам и отказался при этом предъявить полиции свои документы. Завязалась потасовка.

Кандидат в мэры помещен под домашний арест.

По данным на21 сентября, в Италии умерли130 421человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на67(днем ранее — на44). Число подтвержденных носителей выросло на3377(днем ранее — на2407). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 641 890 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены109 513человек(на3001 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали41 175 922человека, что составляет68,37% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.