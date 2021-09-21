Москва, 21 сентября, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Отключение России от системы банковский переводов SWIFT может спровоцировать колоссальные и неконтролируемые сдвиги в экономической системе всего мира. Об этом 21 сентября заявил ИА REGNUM профессор, доктор экономических наук Валентин Катасонов.

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«Угроза отключить Россию от системы SWIFT звучит не в первый раз. Чаще они, конечно, звучали из-за океана со стороны Вашингтона. Я думаю, что это — всего лишь угроза, которая не будет реализована», — заявил эксперт.

Реализация подобной санкции «будет иметь эффект бумеранга», подчеркнул Катасонов. «Не исключаю, что, может быть, вообще развалится вся система SWIFT», — отметил экономист.

«Не исключаю также, что сегодня мир развивается по сценарию тех, кого мы называем «мировой закулисой» или «глубинным государством», и им, возможно, нужен глобальный хаос. В этом случае это глубинное государство может дать команду чиновникам ЕС действительно отключить нашу страну от системы SWIFT, которые ее выполнят», — заявил эксперт.

При таком развитии событий «будет наблюдаться полный развал мировой финансовой системы», резюмировал Катасонов. Напомним, что Европарламент принял резолюцию по отношениям с Россией, в которой заявил об опасности проекта «Северный поток — 2» и призвал отключить Россию от системы SWIFT.