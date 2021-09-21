Москва, 21 сентября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. 500 тысяч новых активистов, 2500 советников директоров школ, 10 новых проектов: Российское движение школьников подвело итоги за последний год.

ИА REGNUM Волонтеры

Российское движение школьников провело заседание Координационного совета. Главной повесткой стали итоги года работы организации под руководством Ирины Плещёвой.

За это время к РДШ присоединилось более 500 тысяч школьников со всей России, 2500 советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями приступили к работе в 10-ти пилотных регионах, а также 10 новых федеральных проектов были запущены и успешно реализованы.

В офисе Российского движения школьников состоялось заседание Координационного совета, на котором присутствовали: Председатель РДШ, лётчик-космонавт, Герой России Сергей Рязанский, исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва, директор АНО «Агентство социальных технологий и коммуникаций» Елена Родионова, первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», член Центрального штаба ОНФ Ольга Амельченкова, председатель Общероссийского общественного движения «Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза Молодежи «Содружество» Татьяна Пуговкина, директор Научно-практического центра Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций — Федерация детских организаций» Ирина Фришман, председатель Центрального совета Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» Надежда Ершова, председатель Совета Ассоциации Волонтёрских Центров, Член Общественной палаты Российской Федерации VI созыва Артём Метелев, руководитель автономной некоммерческой организации «Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды» Денис Заварзин, председатель общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Павел Савчук, проректор по учебно-методической работе МПГУ Людмила Трубина.

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва рассказала членам Координационного совета о самых ярких мероприятиях за прошедший год, об успешно реализованных новых проектах, а также поделилась планами РДШ на ближайшее будущее.

«За год у нас прошло множество мероприятий, частично обновилась команда, и, конечно, появились новые проекты. В прошлом году 1-го сентября ребята РДШ обратились к Президенту с просьбой поддержать проведение киберспортивного кубка РДШ, благодаря которому мы привлекли более 30-ти тысяч новых ребят в наше движение. Важно отметить, что, придя завоёвывать кубок, ребята стали интересоваться и другими проектами: добровольчеством, экологией, патриотикой. Не меньшей популярностью у ребят пользуется другой новый проект «Шеф в школе», который мы реализуем вместе с Константином Ивлевым — известным шеф-поваром. Этот проект помогает нашим ребятам подходить осознанно к собственному питанию и развивать навыки приготовления полезных и вкусных блюд», — рассказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.

Руководитель РДШ также рассказала о проектах научного, медийного и военно-патриотического направлений, о совместном творческом проекте с театральным институтом имени Бориса Щукина «Школьная классика», а также о проектах, которые входят в состав национального проекта «Образование», а именно: «Добро не уходит на каникулы», «Лига вожатых» и «Классные встречи». Кроме того, членам Координационного совета был представлен Всероссийский конкурс «Навигаторы детства», в рамках которого совместно с Министерством просвещения Российской Федерации был осуществлен отбор кандидатов на ставки советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Анонсируя предстоящие события, Ирина Плещёва рассказала: о готовящемся фестивале научного направления РДШ «Плоды науки», запланированного на ноябрь в Калуге; о вторых сезонах проектов «Шеф в школе», «Школьная классика» и «Киберлига РДШ», а также втором сезоне экстремального шоу «Защитники», реализуемого совместно с Юнармией. Кроме того, исполнительных директор пригласила всех членов Координационного совета вместе с детьми 29 октября на празднование дня рождения РДШ в московский парк аттракционов «Остров мечты» и на первый Новогодний мюзикл РДШ, который будет реализован в декабре совместно с национальным чемпионатом «АртМастерс» и Продюсерским центром Игоря Матвиенко.

Член Координационного совета РДШ Ольга Амельченкова поблагодарила и поздравила организацию с годом успешной работы, отметив, что РДШ действительно делает успехи. Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» рассказала о двух проектах, которые были проведены в этом году совместно с РДШ: онлайн-квесты «1418» и «Космос рядом». Одна игра была посвящена Великой Отечественной войне, вторая — юбилею первого полёта человека в космос. По предварительной регистрации было более ста тысяч участников, а саму игру посмотрели более миллиона человек.

«Мы решили продолжить эти форматы и предлагаем поддержать две игры, которые состоятся 1-го октября 2021 года и 10-го ноября 2021 года в День науки. Первый Проект (1 октября 2021 года) — большой международный онлайн-урок, посвящённый 75-летию окончания Нюрнбергского процесса, что является очень важной для нас датой. Участие предполагается для детей от 14-ти лет. Сам урок будет интерактивным, его проведут молодые историки. Будут разные съёмки из других государств, в том числе из Польши, из Освенцима, из Нюрнберга (Германия) — из мест, где происходил сам Нюрнбергский процесс. В составлении игры нам помогал Александр Григорьевич Звягинцев — очень известный специалист по этой теме. Поэтому надеемся на поддержку РДШ этого Проекта. Регистрация уже доступна, будем благодарны за информационную поддержку. Второй Проект (10 ноября 2021 года) сейчас включён в план Года науки и технологий. Это онлайн-квест, посвящённый современным достижениям России в науке. Тоже будет очень интересно и здорово!» — обратилась к Координационному совету Ольга Амельченкова.

По итогам заседания Координационного совета Российского движения школьников были поддержаны кандидатуры трёх новых региональных председателей РДШ. В Ленинградской области председателем стала Диана Садвакасова — педагог-организатор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Ладога», которая с 2019 года регулярно участвовала в проведении региональных мероприятий РДШ.

В Еврейской автономной области председателем стал ДмитрийКолобов — директор ОГБУ ДО «Центр «МОСТ».

В Кировской области председателем назначена Александра Плосконосова — педагог-организатор МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества города Кирова», с 2018 года заместитель директора по УВР, реализующая проекты РДШ в регионе с 2017 года.

В завершении заседания Координационного совета Российского движения школьников выступиладиректор АНО «Агентство социальных технологий и коммуникаций» Елена Родионова. Она поблагодарила коллег и отметила важность появления в составе региональных председателей людей, которые уже вовлечены в деятельность организации.

«Я благодарю, что нас в каких-то вопросах услышали сейчас на Координационном совете. Потому что мы увидели, что даже те ребята, которые были сегодня представлены от руководителей региональных отделений, они, во-первых, вовлечены в деятельность РДШ, что не всегда раньше было, так скажем, они уже по сути стажировку реальную прошли, к ним нет вопросов, какое они отношение имеют к Российскому движению школьников. То есть видно, что это уже профессионалы извне — для организации это всегда ценно. То, что касается большого объема работы — мы все видим: очень широкое информационное поле, много новых проектов!» — отметила Елена Родионова.