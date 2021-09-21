Москва, , 19:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Нью-Йорк в первую очередь не для того, чтобы принять участие в генеральной ассамблее ООН, а чтобы хорошо провести время. Об этом 21 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зеленский приехал в Нью-Йорк, чтобы красиво тусоваться. Выступит полчаса, а дальше он в сопровождении этих горилооборазных охранников отправится в ночные клубы. Потому что ему хочется жить и тусоваться красиво», — сказал участник ток-шоу.

Тот факт, что жители Украины начинают переходить с газа на дрова, главу этой страны нисколько не волнует.

«То, что жители Украины будут замерзать — такова судьба Украины. Надо было правильно выбирать партнёров», — сказал Коротченко.

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