Екатеринбург, 21 сентября, 2021, 19:37 — ИА Регнум. В Свердловской области выявили ещё 511 ковид-пациентов, сообщили в оперштабе региона.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

118 новых носителей коронавируса проживают в Екатеринбурге, остальные 393 — с других муниципалитетах. Для сравнения, 20 сентября было зарегистрировано 506 новых заражённых.

Всего подтверждено 134 258 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге перевели на дистанционную форму обучения более 100 школьных классов из-за случаев COVID-19.