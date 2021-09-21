Пекин, 21 сентября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. В Китае в августе текущего года на 2,3% в годовом выражении увеличился объем сырой нефтедобычи, который превысил 17 млн тонн. Об этом 21 сентября сообщает Синьхуа, ссылаясь на официальные данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

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Среднесуточный объем добытой нефти в августе вырос почти на 5% в сравнении с августом 2019 года и составил 549 тыс. тонн. А за первые восемь месяцев года в стране добыли свыше 133,2 млн тонн черного топлива.

При этом Китай остается одним из крупнейших в мире нефтяных импортеров, закупив за тот же август более 44,5 млн тонн, что, правда, на 6% ниже закупок такого же прошлогоднего периода. В целом же, благодаря росту собственной добычи и оптимизации производственных процессов стало возможным снизить импорт в 2021 году почти на 6% или на 346,7 млн тонн.