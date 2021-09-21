Пекин, 21 сентября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. По данным отраслевого отчета индустрии мобильных игр в Китае в прошлом месяце зафиксирован рост выручки; общий объем продаж достиг 19,24 млрд юаней (около 3 млрд долларов), что на 8,7% превышает показатели аналогичного прошлогоднего периода и почти на 6% июльские. Об этом 21 сентября сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные исследования, проведенного институтом CNG.

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Сообщается также, что сектор мобильных игр КНР также расширил масштабы работы на внешних рынках. При этом основные объемы выручки только в августе достигшие 1,7 млрд долларов идут от игр, разработанных в самом Китае. По сравнению с июлем, это без малого на 4% больше.