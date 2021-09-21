Москва, 21 сентября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. В России 1053 ребёнка погибли за время летних каникул в результате различных происшествий. Об этом сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на оперативном совещании 21 сентября.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

«Председатель СК констатировал, что в июне-августе 2021 года погибли 1053 ребёнка. Среди основных причин — несчастные случаи на воде и пожары», — информирует пресс-служба ведомства.

Сообщается, что по результатам проверок сообщений о преступлениях и других чрезвычайных ситуациях, в которых потерпевшими стали дети, за лето было возбуждено три тысячи уголовных дел.

Говоря об организации и обеспечении безопасности детского отдыха и оздоровления в летний период, Бастрыкин также отдельно отметил значительное количество происшествий в частных детских лагерях. В связи с этим он поручил продолжить проведение профилактических мероприятий совместно с другими правоохранительными и контролирующими органами и обеспечение мер социальной поддержки пострадавшим, детям из малообеспеченных семей, детям-инвалидам.