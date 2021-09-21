Киев, 21 сентября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Сводная чистая прибыль всех 78 предприятий, которые входят в состав украинского военного концерна «Укроборонпром», за первое полугодие текущего года составляет 517,6 млн грн.

Фото ГП «Укроборонпром»

Об этом сообщила пресс-служба предприятия сегодня, 21 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что чистая прибыль в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общая сумма дохода достигла более 18,9 млрд грн, что почти на 2,4 млрд грн превышает показатель шести месяцев 2020 года.

Как отмечают в «Укроборонпроме», за 6 месяцев 2021 года спецэкспортеры увеличили объемы поступления средств от выполнения внешнеэкономических контрактов на 75%, или на $136 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За полгода было заключено контрактов на $393 млн (на 155% больше, чем в прошлом году) и отгружено продукции (услуг) — на $252 млн.

Напомним, что ране предполагалось — «Укроборонпром» в 2021 году будет закрыт и на его базе будут созданы холдинговые компании, работающие по принципам корпоративного управления и прозрачности для того, чтобы избежать коррупционных и других рисков. В июле Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о реформировании военного государственного концерна.