Киев, , 18:54 — REGNUM Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о реформировании военного государственного концерна «Укроборонпром».

За соответствующее решение сегодня, 13 июля, проголосовали 256 народных депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Принятый законопроект предполагает построение современной модели корпоративного управления на предприятиях концерна «Укроборонпром». Отмечается, что данная модель обезопасит их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния.

Напомним, что согласно официальным данным, чистая прибыль «Укроборонпрома» за 2020 год увеличилась в 2,083 раза по сравнению с 2019 годом до 2,5 млрд грн, а выполнение финансового плана составило 121,9%. Предполагается, что в этом году концерн прекратит свое существование, а вместо него появятся профильные холдинговые компании, которые, как заявляют власти, будут работать по принципам корпоративного управления и прозрачности.