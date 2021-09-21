Рим, 21 сентября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Правительство Италии на заседании 30 сентября, вероятно, увеличит разрешенную вместимость театров и кинотеатров до 75−80% от максимальной, заявил во вторник, 21 сентября, заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.

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В течение еще нескольких недель, если эпидемиологическая ситуация останется благоприятной, будет рассмотрен вопрос об увеличении разрешенной вместимости до 100%.

По данным на20 сентября, в Италии умерли130 354человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на44(днем ранее — на26). Число подтвержденных носителей выросло на2407(днем ранее — на3838). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 638 516 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены112 514человек(на1022 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали41 076 003человека, что составляет68,02% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.