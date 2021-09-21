Саранск, 21 сентября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. В Мордовии подводят окончательные итоги выборов депутатов Государственной думы VIII созыва. Об этом сообщает ЦИК республики.

Денис Абрамов ИА REGNUM Выборы-2021

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По итогам голосования в Мордовском федеральном избирательном округе в Госдуму по спискам проходят три партии: «Единая Россия», получившая 66% или более 253 тыс. голосов избирателей; за КПРФ проголосовали 12,99% от общего числа внесенных в списки для голосования — более 49 тыс. человек; ЛДПР поддержали 7,75% избирателей или более 29 тыс. жителей республики. Всего в избирательной кампании в Госдуму принимали участие 14 партий. Явка составила 65,13%.

По одномандатному избирательному округу №23 победу одержала лидер Российского союза сельской молодёжи Юлия Оглоблина («Единая Россия») с результатом 57,44%. Явка составила 64,97%.

Как сообщало ИА REGNUM, в выборах главы республики победил действующий врио Мордовии Артем Здунов («Единая Россия»). Его поддержали 78,26% избирателей.