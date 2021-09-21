Вашингтон, 21 сентября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден призвал весь мир приложить усилия и готовиться к новой пандемии, которая «неизбежно» придёт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эпидемия гриппа

Об этом он заявил 21 сентября, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

«Будем ли мы вместе работать, спасая жизни, над повсеместной борьбой с COVID-19, а также над подготовкой к следующей пандемии, которая неизбежно настанет, или же мы не сможем использовать все средства, которые имеются в нашем распоряжении, на фоне появления всё новых, более опасных вариантов COVID-19», — заявил Байден.

По его словам, этот выбор необходимо сделать всем.

Как сообщало ИА REGNUM, США до сих пор остаются на первом месте в мире по распространенности эпидемии коронавируса и по количеству жертв COVID-19.