Вашингтон, 21 сентября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден выступая в Генеральной Ассамблее ООН 21 сентября объявил, что США удвоят финансирование развивающихся стран для помощи в борьбе с изменением климата.

Анашкин Сергей ИА Красная Весна ООН

Он отметил, что благодаря частному капиталу можно будет выделить $100 млрд на меры по борьбе с изменением климата в развивающихся странах.

Байден призвал страны «положить самые высокие амбиции за стол переговоров», когда мировые лидеры соберутся через шесть недель на климатический саммит в Шотландии.