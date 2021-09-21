Нижний Новгород, 21 сентября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Нижегородцы выражают соболезнование семьям погибших и пострадавших от трагедии в Перми. К зданию одного из нижегородских университетов люди возлагают цветы и зажигают свечи. Об этом сообщили нижегородские СМИ 21 сентября.

(сс) Myriams-Fotos Свечи

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В Нижегородском государственном университете имени Лобачевского рассказали, что цветы стали приносить еще вчера, 20 сентября. Студенты сделали плакат «Пермь, мы с тобой».

«Руководство учебного учреждения приняло решение перенести мемориал в холл второго корпуса ННГУ из-за возможной непогоды. На месте стихийного мемориала в здании появилась табличка со словами скорби», — пишет NN.ru

ИА REGNUMнапоминает, что стрельба в одном из вузов Перми произошла утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек. Сам стрелок находится в больнице в тяжёлом состоянии.